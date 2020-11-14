Дубль Вернера допоміг Німеччині обіграти Україну у грі Ліги націй

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КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Лейпцигу на “РБ Арені” відбувся поєдинок п’ятого туру групового етапу Ліги націй-2020/2021 Німеччина — Україна, передає кореспондент УНН.

“Жовто-блакитним” вдався швидкий гол у матчі. Зубков при спротиві двох опонентів у чужій карній зоні та у падінні віддав передачу на Романа Яремчука, і форвард без шансів для Нойєра пробив у сітку воріт.

Втрата Зінченка на чужій половині поля призвів до голу Лероя Сане ударом низом. Вперед “бундестім” вивів нападник “Челсі” Тімо Вернер.

По перерві Вернер оформив дубль після прострілу низом від Гінтера та встановив остаточні цифри на табло.

Зазначимо, у турнірній таблиці Україна (6) втримує 3-й рядок. Німці стали лідерами — 9.

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