Дубль Вернера помог Германии обыграть Украину в игре Лиги наций
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Лейпциге на “РБ Арене” состоялся поединок пятого тура группового этапа Лиги наций-2020/2021 Германия — Украина, передает корреспондент УНН.
“Желто-голубым” удался быстрый гол в матче. Зубков при сопротивлении двух оппонентов в чужой штрафной и в падении отдал передачу на Романа Яремчука, и форвард без шансов для Нойера пробил в сетку ворот.
Потеря Зинченко на чужой половине поля привела к голу Лероя Сане ударом низом. Вперед “бундестим” вывел нападающий “Челси” Тимо Вернер.
После перерыва Вернер оформил дубль после прострела низом от Гинтера и установил окончательные цифры на табло.
Отметим, в турнирной таблице Украина (6) удерживает 3-ю строчку. Немцы стали лидерами — 9.