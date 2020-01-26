Дубль українця допоміг клубу Реброва розгромити суперника в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 січня. УНН. Український атакувальний півзахисник Олександр Зубков відзначився дублем у матчі чемпіонату Угорщини проти "Пакша", повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу клубу.
У зустрічі 17 туру "Ференцварош" на чолі з Сергієм Ребровим завдав розгромної поразки "Пакшу" – 4:0.
Зубков став автором дебютного голу у зустрічі на 3 хвилині, а також забивав у другій половині. Іншими авторами голів стали Франк Болі та Ісаель Барбоса.
Зауважимо, що наразі команда Реброва є одноосібним лідером першості Угорщини – 39 очок.
Як повідомлялося раніше в УНН, українця визнали найкращим тренером десятиліття в європейському клубі.