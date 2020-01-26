Дубль украинца помог клубу Реброва разгромить соперника в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украинский атакующий полузащитник Александр Зубков отличился дублем в матче чемпионата Венгрии против "Пакша", сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу клуба.
Во встрече 17 тура "Ференцварош" во главе с Сергеем Ребровым нанес разгромное поражение "Пакшу" - 4:0.
Зубков стал автором дебютного гола во встрече на 3 минуте, а также забивал во второй половине. Другими авторами голов стали Франк Боли и Исаель Барбоса.
Заметим, что сейчас команда Реброва является единоличным лидером первенства Венгрии - 39 очков.
Как сообщалось ранее в УНН, украинца признали лучшим тренером десятилетия в европейском клубе.