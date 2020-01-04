Українця визнали найкращим тренером десятиліття в європейському клубі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Вболівальники угорського Ференцвароша визнали українського тренера Сергія Реброва найкращим тренером десятиліття. Про це повідомляє Football.ua, інформує УНН.
"Перше місце з великим відривом дісталося українському тренеру Сергію Реброву, за якого свій голос віддали 1627 респондентів, що склало 72,7% від загальної кількості. Ребров прийшов в команду в серпні 2018 року і зумів виграти чемпіонат Угорщини та вивести клуб у груповий раунд Ліги Європи", - йдеться у повідомленні.
Друге місце зайняв Томас Долл (16,5%), а третім виявився Рікардо Моніж (77 голосів і 3,4%). Кращим гравцем декади визнали Золтана Геру.
Як повідомлялося раніше в УНН, клуб Реброва з різницею у п'ять м'ячів розгромив суперника в чемпіонаті Угорщини.