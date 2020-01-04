Украинца признали лучшим тренером десятилетия в европейском клубе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Болельщики венгерского Ференцвароша признали украинского тренера Сергея Реброва лучшим тренером десятилетия. Об этом сообщает Football.ua, информирует УНН.
"Первое место с большим отрывом досталось украинскому тренеру Сергею Реброву, за которого свой голос отдали 1627 респондентов, что составило 72,7% от общего количества. Ребров пришел в команду в августе 2018 года и сумел выиграть чемпионат Венгрии и вывести клуб в групповой раунд Лиги Европы", - говорится в сообщении.
Второе место занял Томас Долл (16,5%), а третьим оказался Рикардо Мониша (77 голосов и 3,4%). Лучшим игроком декады признали Золтана Геру.
Как сообщалось ранее в УНН, клуб Реброва с разницей в пять мячей разгромил соперника в чемпионате Венгрии.