Дубль кращого футболіста приніс "Баварії" виграш у матчі лідерів Бундесліги

“Байєр” на 14-й хвилині відкрив рахунок в матчі завдяки голу Патріка Шика. Однак ще до настання перерви мюнхенцям вдалося відігратися — на 43-й хвилині рахунок зрівняв Роберт Левандовскі. У другому таймі “баварці” задавали тон грі і постійно тиснули на суперника, але м’яч ніяк не хотів вдруге залітати в сітку воріт. Уже в доданий час все той же Левандовскі вирвав для “Баварії” перемогу.

Зауважимо, що цей успіх дозволить мюнхенцям провести Різдво на першому місці турнірної таблиці — 30 очок.

Додамо, “фармацевти” програли вперше у сезоні німецького чемпіонату — 28 очок.