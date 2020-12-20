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Дубль кращого футболіста приніс "Баварії" виграш у матчі лідерів Бундесліги

Київ • УНН

 • 11231 перегляди

КИЇВ. 20 грудня. УНН. У захоплюючому матчі в Леверкузені “Баварія” завдяки “Кращому футболістові світу” Роберту Левандовскі на останніх хвилинах вирвала перемогу з рахунком 2:1, інформує УНН з посиланням на сайт мюнхенців.

Дубль кращого футболіста приніс "Баварії" виграш у матчі лідерів Бундесліги

“Байєр” на 14-й хвилині відкрив рахунок в матчі завдяки голу Патріка Шика. Однак ще до настання перерви мюнхенцям вдалося відігратися — на 43-й хвилині рахунок зрівняв Роберт Левандовскі. У другому таймі “баварці” задавали тон грі і постійно тиснули на суперника, але м’яч ніяк не хотів вдруге залітати в сітку воріт. Уже в доданий час все той же Левандовскі вирвав для “Баварії” перемогу.

Зауважимо, що цей успіх дозволить мюнхенцям провести Різдво на першому місці турнірної таблиці — 30 очок.

Додамо, “фармацевти” програли вперше у сезоні німецького чемпіонату — 28 очок.

Українські Національні Новини

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