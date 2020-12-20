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Дубль лучшего футболиста принес "Баварии" выигрыш в матче лидеров Бундеслиги

Киев • УНН

 • 11231 просмотра

КИЕВ. 20 декабря. УНН. В захватывающем матче в Леверкузене “Бавария” благодаря “Лучшему футболисту мира” Роберту Левандовски на последних минутах вырвала победу со счетом 2:1, сообщает УНН со ссылкой на сайт мюнхенцев.

Дубль лучшего футболиста принес "Баварии" выигрыш в матче лидеров Бундеслиги

“Байер” на 14-й минуте открыл счет в матче благодаря голу Патрика Шика. Однако еще до наступления перерыва мюнхенцам удалось отыграться — на 43-й минуте счет сравнял Роберт Левандовски. Во втором тайме “баварцы” задавали тон игре и постоянно давили на соперника, но мяч никак не хотел второй раз залетать в сетку ворот. Уже в добавленное время все тот же Левандовски вырвал для “Баварии” победу.

Заметим, что этот успех позволит мюнхенцам провести Рождество на первом месте турнирной таблицы — 30 очков.

Добавим, “фармацевты” проиграли впервые в сезоне немецкого чемпионата — 28 очков.

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