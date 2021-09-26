Дубль Кочергіна допоміг "Зорі" розгромити "Дніпро-1"

Деталі

В середині першої половини гол Булеци вивів луганчан вперед. Мінімальна перевага гостей трималася майже увесь поєдинок. Але розв’язка була приголомшливою. За 10 хвилин до завершення матчу двічі поспіль сфолив Когут, причому другий фол потягнув на пряму червону картку. У меншості “Дніпро-1” пропустив одразу тричі, і хоча за змістом гри не заслуговував, можливо, взагалі на поразку, але програв навіть з великим рахунком — 0:4.

Дубль встиг оформив Владислав Кочергін, а також забив штатний бомбардир клубу Шахаб.

Доповнення

“Зоря” із 17 очками замикає топ-5, а “Дніпро-1” відстає на один бал.