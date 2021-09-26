Дубль Кочергина помог "Зари" разгромить "Днепр-1"
Киев • УНН
КИЕВ. 27 сентября. УНН. "Заря" получила разгромный выигрыш над "Днепром-1" в гостях в матче девятого тура УПЛ, сообщает УНН со ссылкой на сайт "Днепра-1".
Детали
В середине первой половины гол Булеца вывел луганчан вперед. Минимальное преимущество гостей держалась почти весь поединок. Но развязка была потрясающей. За 10 минут до конца матча дважды подряд сфолил Когут, причем второй фол потянул на прямую красную карточку. В меньшинстве “Днепр-1” пропустил сразу трижды, и хотя по содержанию игры не заслуживал, возможно, вообще на поражение, но проиграл даже с крупным счетом — 0:4.
Дубль успел оформил Владислав Кочергин, а также забил штатный бомбардир клуба Шахаб.
Дополнение
“Заря” с 17 очками замыкает топ-5, а “Днепр-1” отстает на один балл.