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ДТП в Києві: поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження

ДТП в Києві: поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження

Київ • УНН

 • 7962 перегляди

КИЇВ. 24 липня. УНН. Поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження за фактом смертельного ДТП в Києві на Дорогожичах, внаслідок якого одна людина загинула, ще кілька отримали поранення. Про це повідомляє прес-служба київської поліції, передає УНН.

"Слідчими вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8-ми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - йдеться в повідомленні.

Так, на вулиці Щусєва сталася ДТП. Внаслідок зіткнення двох іномарок, одну з яких відкинуло на тротуар, де перебували пішоходи. У результаті одна людина загинула, а інших потерпілих забрала "швидка": їм надається екстрена медична допомога.

Нагадаємо, в Києві, біля станції метро "Дорогожичі", сталася ДТП – дві машини зіштовхнулися і вилетіли на тротуар. Одна людина загинула.

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