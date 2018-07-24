ДТП в Києві: поліція вирішує питання про відкриття кримінального провадження

"Слідчими вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 8-ми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого", - йдеться в повідомленні.



Так, на вулиці Щусєва сталася ДТП. Внаслідок зіткнення двох іномарок, одну з яких відкинуло на тротуар, де перебували пішоходи. У результаті одна людина загинула, а інших потерпілих забрала "швидка": їм надається екстрена медична допомога.



Нагадаємо, в Києві, біля станції метро "Дорогожичі", сталася ДТП – дві машини зіштовхнулися і вилетіли на тротуар. Одна людина загинула.



