ДТП в Киеве: полиция решает вопрос об открытии уголовного производства

"Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового", - говорится в сообщении.



Так, на улице Щусева произошло ДТП. В результате столкновения двух иномарок, одну из которых отбросило на тротуар, где находились пешеходы. В результате один человек погиб, а других пострадавших забрала "скорая": им оказывается экстренная медицинская помощь.



Напомним, в Киеве, возле станции метро "Дорогожичи", произошло ДТП - две машины столкнулись и вылетели на тротуар. Один человек погиб.



