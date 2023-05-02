ДТП у Харкові: водій Lanos збив двох людей на переході
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. У Харкові сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждало двоє людей. Про це повідомляє поліція Харкіської області у Telegrаm, передає УНН.
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“Водій автомобіля “ЗАЗ Lanos” здійснив наїзд на чоловіка та жінку, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу” - йдеться у повідомленні.
Деталі
ДТП сталася 2 травня по вулиці 23 Серпня. Пішоходів - 64-річний чоловік і 49-річна жінка - було госпіталізовано до лікарні з переломами та травмами різного ступеня тяжкості.
Слідчі займаються питанням про відкриття кримінального провадження.
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