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ДТП у Харкові: водій Lanos збив двох людей на переході

ДТП у Харкові: водій Lanos збив двох людей на переході

Київ • УНН

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КИЇВ. 2 травня. УНН. У Харкові сталась дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої постраждало двоє людей. Про це повідомляє поліція Харкіської області у Telegrаm, передає УНН.

Цитата

“Водій автомобіля “ЗАЗ Lanos” здійснив наїзд на чоловіка та жінку, які перетинали проїжджу частину по пішохідному переходу” - йдеться у повідомленні.

Деталі

ДТП сталася 2 травня по вулиці 23 Серпня. Пішоходів - 64-річний чоловік і 49-річна жінка - було госпіталізовано до лікарні з переломами та травмами різного ступеня тяжкості.

Слідчі займаються питанням про відкриття кримінального провадження.

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