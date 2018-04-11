ДТП у Харкові: суд допитав чотирьох свідків

Першою на засіданні давала покази харків'янка Таїсія Помазан. За словами дівчини, вона не бачила момент зіткнення і на який колір світлофора рухалися авто, але чула звуковий сигнал Lexus. Жінка також повідомила, що один з можливих свідків виїхав з місця ДТП відразу після того, що сталося.

"Коли я вийшла з-за повороту, побачила червоний автомобіль Mazda, який рухався в попутному напрямку з Lexus. За кермом машини був високий хлопець у шкіряній куртці, худий, зі світлим волоссям. Він вийшов з авто, подивився на Touareg, побачив, що люди лежать, і поїхав", - розповіла свідок.

Відзначимо, що на відеозаписі "гонок" по Сумській, які нібито влаштувала Зайцева з невідомим, видно автомобіль червоного кольору. Однак через високу швидкість визначити марку машини не вдалося.

Крім того, свої покази сьогодні надавала й патрульна Ляна Теремкова. Жінка товаришує з матір'ю Зацевої 17 років і за збігом обставин вона теж опинилася на місці ДТП. Вже екс-поліцейська повідомила, що ознак спяніння у водійки Lexus не було, вона сама підійшла до екіпажу і передала документи. За словами Теремкової, після того, що сталося Зайцева каялася, просила допомогти людям і плакала.

"Після ДТП Олена говорила своїй мамі: "Мама, мама, я не хотіла". Вона сказала, що на зелений наближалася до перехрестя, а на який вона виїхала - я чіткої відповіді не почула, коли її опитувала. Казала, що Touareg бачила і говорила мені, що намагалася уникнути удару. Перебуваючи на місці події, вона не заперечувала свою провину", - розповіла екс-патрульна.

Після Теремкової свої свідчення надав водій мікроавтобуса Opel Vivaro, який разом з автомобілем Дронова виїжджав з Бурсацького узвозу. За словами водія Євгена Вільховського, він зупинився на червоний сигнал світлофора в 15-20 метрах від перехрестя. Коли загорівся жовтий, чоловік рушив з місця і не бачив моменту аварії. Свідок заявив, що і він сам, і Геннадій Дронов порушили правила проїзду перехресть.



"Мене викликали з цього приводу в поліцію. І я, і автомобіль Volkswagen почали рухатися на жовтий сигнал світлофора. За це порушення мені виписали штраф в 425 гривень", - розповів Вільховський.

Опісля суд допитав дівчину-пасажира автомобіля Ірину Рафікову. Вона зазначила, що зустрілася із Геннадієм Дроновим на вулиці Римарській та направилася разом із ним на автомобілі у кафе на площу Поезії. Рафікова розповіла, що майже всю дорогу "була в телефоні".



"Коли на перехресті з вулицею Сумською, автомобіль поїхав і підвела очі та побачила зелений сигнал світлофора. Боковим зором я побачила автомобіль, який їхав на нас, потім був удар", - розповіла пасажирка.

При цьому Ірина Рафікова зазначила, що перед зіткненням із Дроновим не розмовляла, він начебто слідкував за дорогою, а вже після зіткнення у водій Touareg сильно травмувався.



"Руки були в крові, говорив про постраждалих людей",- сказала дівчина.



На кількаразові питання адвокатів різних сторін щодо швидкості, траєкторії руху тощо, Рафікова точно відповісти не змогла.



Після допиту суд оголосив перерву до 14:00 17 квітня.

Як повідомляв УНН, 18 жовтня на перехресті вулиці Сумської і провулка Мечникова відбулося зіткнення Volkswagen Touareg і Lexus, після якого "японець" вилетів на тротуар і врізався в людей. П'ятеро пішоходів у віці від 19 до 46 років загинули на місці, ще одна постраждала - 24-річна Діана Берченко - пізніше померла в лікарні від травматичного шоку на тлі вкрай важкої черепно-мозкової травми з розвинувся набряком головного мозку. Шестеро людей отримали травми різної тяжкості. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 286 КК України ( "порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель двох і більше осіб"). У разі, якщо вина учасників ДТП буде доведена, їм загрожує до десяти років позбавлення волі.