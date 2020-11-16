Другий тур місцевих виборів: спостерігачі відзначили зростання відсотку дільниць із порушеннями

"Якщо говорити про структуру та інтенсивність порушень у процесі голосування, то значних відмінностей у порівнянні з 25 жовтнем, ми не зафіксували. На 10% дільниць зафіксовані незначні порушення виборчого законодавства, у порівнянні з першим туром голосування, де такий показник був на рівні 9,4% виборчих дільниць, охоплених дослідженням громадянської мережі ОПОРА", - зазначив аналітик.

Клюжев також відзначив невелику кількість безпосередньої фальсифікації результатів голосування.

"Такі інциденти зафіксовані на 0,76% виборчих дільниць. Цей показник співвідноситься із показником 25 жовтня й відсутність масових спроб фальсифікувати результати голосування є певним таким позитивним сигналом. Поки можемо говорити про те, що кандидати не вийшли за межі прийнятного.

Додамо, УНН повідомляв, що спостерігачі Громадянської мережі ОПОРА не зафіксували критичних виборчих порушень, які могли б викривити результати виборів у другому турі.