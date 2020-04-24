Друге перенесення: оголосили нову дату проведення "Ролан Гаррос"

У зв'язку з продовженням поширення коронавірусу на території Франції організатори "Ролан Гаррос" вирішили змістити дату старту турніру ще на один тиждень.

Спочатку запланований з 18 травня по 7 червня, знаменитий турнір категорії "Великого Шолома" був перенесений з середини березня на дати з 20 вересня по 4 жовтня. Організатори змагань в односторонньому порядку встановили нові дати - з 27 вересня по 11 жовтня 2020 року.

Затримка в один тиждень надасть додатковий час для відновлення гравців, які візьмуть участь в "US Open" (запланований на період з 31 серпня по 13 вересня), і, можливо, додасть два інших європейських турніри в календар.

Нагадаємо, колишній переможець "Ролан Гаррос" підхопив коронавірус.