Второй перенос: объявили новую дату проведения "Ролан Гаррос"
Киев • УНН
КИЕВ. 24 апреля. УНН. Впервые перенесенный из-за кризиса с коронавирусом турнир "Ролан Гаррос" будет отсрочен во второй раз, информирует УНН со ссылкой на Le Parisien.
В связи с продолжением распространения коронавируса на территории Франции организаторы "Ролан Гаррос" решили сместить дату старта турнира еще на одну неделю.
Сначала запланированный с 18 мая по 7 июня, знаменитый турнир категории "Большого Шлема" был перенесен с середины марта на даты с 20 сентября по 4 октября. Организаторы соревнований в одностороннем порядке установили новые даты - с 27 сентября по 11 октября 2020 года.
Задержка в одну неделю предоставит дополнительное время для восстановления игроков, которые примут участие в "US Open" (запланирован на период с 31 августа по 13 сентября), и, возможно, добавит два других европейских турнира в календарь.
Напомним, бывший победитель "Ролан Гаррос" подхватил коронавирус.