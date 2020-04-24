Второй перенос: объявили новую дату проведения "Ролан Гаррос"

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
13:05 • 19919 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
08:58 • 68932 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 99623 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 126398 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 127508 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 121227 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 103054 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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КИЕВ. 24 апреля. УНН. Впервые перенесенный из-за кризиса с коронавирусом турнир "Ролан Гаррос" будет отсрочен во второй раз, информирует УНН со ссылкой на Le Parisien.

В связи с продолжением распространения коронавируса на территории Франции организаторы "Ролан Гаррос" решили сместить дату старта турнира еще на одну неделю.

Сначала запланированный с 18 мая по 7 июня, знаменитый турнир категории "Большого Шлема" был перенесен с середины марта на даты с 20 сентября по 4 октября. Организаторы соревнований в одностороннем порядке установили новые даты - с 27 сентября по 11 октября 2020 года.

Задержка в одну неделю предоставит дополнительное время для восстановления игроков, которые примут участие в "US Open" (запланирован на период с 31 августа по 13 сентября), и, возможно, добавит два других европейских турнира в календарь.

Напомним, бывший победитель "Ролан Гаррос" подхватил коронавирус.

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