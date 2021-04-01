Довибори у Раду: після відновлення підрахунку голосів на Прикарпатті Шевченко обігнав Кошулинського

Деталі

Увечері 31 березня комісія порахувала понад 71,7% голосів. В результаті лідирує все одно Василь Вірастюк з партії "Слуга народу" з 31,30% голосів.

На друге місце вийшов Олександр Шевченко з "За майбутнє", який набрав 28,83%, обігнавши кандидата від "Свободи" Руслана Кошулинського з 28,80 голосами.

Що було раніше

Повідомлялося, що станом на 15 годину вівторка, 30 березня, окружна виборча комісія округу № 87 з довиборів у Верховну Раду в Івано-Франківській області після перерви не відновила свою роботу через відсутність кворуму.

Центральна виборча комісія станом на 10:10 31 березня опрацювала лише 67,52% протоколів з ДВК з Івано-Франківської області, показник не міняється з ранку 30 березня.

Додамо, на довиборах в 87-му окрузі в Івано-Франківській області політсили "Слуга народу" і "За майбутнє" кожна заявили про перемогу своїх кандидатів – Василя Вірастюка та Олександра Шевченка. За офіційними даними, наразі лідирує Вірастюк.

При цьому ОВК № 87 відправила 14 дільничних виборчих комісій на перерахунок голосів. А в ніч на 30 березня було повідомлення про замінування ОВК, яке виявилося неправдивим. Згодом ЦВК змінила голову ОВК №87 та трьох членів комісії.

Пізніше стало відомо, що народні депутати від “Слуги народу” вирушили на Івано-Франківщину з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів у 87-му виборчому окрузі, де в неділю відбулися довибори у парламент.