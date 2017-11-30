Довгий не прийшов на допит в САП, бо зламав ногу - Холодницький

"Так, дійсно, Довгий не прийшов на допит, бо він зламав ногу. Прокурори провели необхідні процесуальні дії з Олесем Довгим за місцем його проживання. Дійсно, в нього зламана нога і він на милицях. Ця справа підходить до свого завершення, остаточну підозру ми очікуємо від ГПУ, думаю, сьогодні-завтра і, я сподіваюсь, прокурори зорієнтовані на те, щоб до наступного тижня завершити досудове розслідування", - заявив А.Ситник.

Як повідомляв УНН, народного депутата України Олеся Довгого викликали на допит до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури на понеділок, 27 листопада.

Нагадаємо, О.Довгому 22 вересня вручили повідомлення про підозру.

Народний депутат підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, а саме у зловживанні владою та службовим становищем під час виконання ним повноважень заступника Київського міського голови – секретаря Київської міської ради.

В результаті вказаних дій, за даними прокуратури, незаконно передано у власність житловому кооперативу 10 земельних ділянок природно-заповідного фонду – заказника місцевого значення "Острів Жуків" загальною площею 44,25 га, чим завдано державним інтересам збитків на загальну суму 81,7 млн грн, що є тяжкими наслідками.