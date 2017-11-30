Довгий не пришел на допрос в САП, потому что сломал ногу

"Да, действительно, Довгий не пришел на допрос, он сломал ногу. Прокуроры провели необходимые процессуальные действия с Олесем Довгим по месту его проживания. Действительно, у него сломана нога и он на костылях. Это дело подходит к своему завершению, окончательную подозрение мы ожидаем от ГПУ, думаю, сегодня-завтра и, я надеюсь, прокуроры ориентированы на то, чтобы до следующей недели завершить досудебное расследование", - заявил А.Ситник.

Как сообщал УНН, народного депутата Украины Олеся Довгого вызвали на допрос в Специализированную антикоррупционную прокуратуру на понедельник, 27 ноября.

Напомним, О.Довгому 22 сентября вручили уведомление о подозрении.

Народный депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст. 364 УК Украины, а именно в злоупотреблении властью и служебным положением во время выполнения им полномочий заместителя Киевского городского председателя - секретаря Киевского городского совета.

В результате указанных действий, по данным прокуратуры, незаконно передано в собственность жилищному кооперативу 10 земельных участков природно-заповедного фонда - заказника местного значения "Остров Жуков" общей площадью 44,25 га, чем нанесен государственным интересам ущерб на общую сумму 81,7 млн грн, что является тяжкими последствиями.