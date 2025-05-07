Доступ до ліків у селах: на Київщині триває соціальний проєкт "Доступна аптека"

На Київщині триває соціальний проєкт "Доступна аптека" - ініціатива, яка дає змогу жителям віддалених сіл отримати необхідні медикаменти, зекономивши час та ресурси на дорогу до міста, передає УНН.

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Мобільні аптечні пункти вже побували в Яготинській, Баришівській, Миронівській, Студениківській та Згурівській громадах. Проєкт реалізовує Благодійний фонд "МХП-Громаді" спільно з Державним підприємством "Укрвакцина" Міністерства охорони здоров’я України.

"Цей проєкт дає змогу жителям сіл отримувати ліки без зайвих витрат часу та ресурсів. Ідеться саме про доступні ліки. Проєкт "Доступна аптека" дає змогу людині вийти і купити необхідні ліки у себе в селі", - каже регіональний директор "МХП-Агро-С" Андрій Полудень.

У мобільній аптеці можна не лише придбати ліки з рецептом і без нього, а й зробити замовлення на потрібні препарати та проконсультуватися з фармацевтом. Відвідувачі таких аптек найчастіше купують кардіологічні препарати, засоби для лікування цукрового діабету, знеболювальні, протизапальні тощо.

"Переважно це препарати для лікування хронічних недуг, зокрема серцеві, протидіабетичні, шлунково-кишкові. Більшість населення в сільській місцевості також купують знеболювальні препарати: це і таблетки, і мазі. Люди в селі багато працюють, тож у них постійно виникає така потреба", - коментує старший фармацевт мобільного аптечного пункту Наталія Чайківська.

Проєкт "Доступна аптека", як пілотний, стартував наприкінці минулого року в Миронівській громаді на Київщині. Отримавши позитивні відгуки від жителів громади, цього року доступна аптека вирушила і в інші віддалені села Київщини. Від початку року уже понад 400 жителів невеликих громад Київщини змогли придбати лікарські засоби в мобільній аптеці в своїх селах.

"Проект "Доступна аптека" функціонує в Зугрівській громаді відносно недавно. Це лише другий виїзд, але ми вже отримали дуже багато позитивних відгуків, адже люди можуть вільно прийти і придбати будь-які лікарські засоби. До того ж в жителів населених пунктів є можливість замовити ліки, яких немає в наявності в цьому аптечному пункті", - коментує керівник Групи соціального розвитку "Північ" БФ "МХП-Громаді" Юлія Король.

Організатори наголошують: ініціатива має на меті передусім допомогти людям похилого віку, які найбільше потребують доступу до лікарських засобів.

"У сільських громадах проживають переважно люди літнього віку, які практично не мають доступу до ліків, адже в жодному з цих населених пунктів, де функціонує наш мобільний аптечний пункт, немає зареєстрованої аптеки", - додає Король.

Жителі віддалених сіл уже відчули на собі переваги аптек на колесах. Тепер їм не потрібно вирушати до найближчих міст, аби купити необхідне - аптека сама приїздить до них.

Якщо ініціатива матиме схвальні відгуки від жителів віддалених сіл, організатори обіцяють масштабувати "Доступну аптеку" на інші громади України, зокрема - у західні регіони.

Довідка

"МХП-Громаді" - український благодійний фонд, який почав свою діяльність у 2015 році. Його головна місія - комплексний розвиток громад. Географія діяльності налічує 13 областей України: понад 700 містечок і сіл. Від початку повномасштабного вторгнення росії в Україну Фонд системно підтримує людей, які перебувають у регіонах бойових дій, українських захисників і рятувальників, громади, лікарні та пологові будинки, благодійні установи, які дбають про дітей-сиріт і літніх людей, а також людей, які через війну залишилися без дому та засобів для існування.