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Доступ к лекарствам в селах: в Киевской области продолжается социальный проект "Доступна аптека"

Киев • УНН

 • 812 просмотра

В Киевской области продолжается социальный проект "Доступна аптека".

Доступ к лекарствам в селах: в Киевской области продолжается социальный проект "Доступна аптека"

В Киевской области продолжается социальный проект "Доступна аптека" - инициатива, которая позволяет жителям отдаленных сел получить необходимые медикаменты, сэкономив время и ресурсы на дорогу в город, передает УНН.

Детали

Мобильные аптечные пункты уже побывали в Яготинской, Барышевской, Мироновской, Студениковской и Згуровской громадах. Проект реализует Благотворительный фонд "МХП-Громаді" совместно с Государственным предприятием "Укрвакцина" Министерства здравоохранения Украины.

"Этот проект позволяет жителям сел получать лекарства без лишних затрат времени и ресурсов. Речь идет именно о доступных лекарствах. Проект "Доступна аптека" позволяет человеку выйти и купить необходимые лекарства у себя в селе", - говорит региональный директор "МХП-Агро-С" Андрей Полудень.

В мобильной аптеке можно не только приобрести лекарства по рецепту и без него, но и сделать заказ на нужные препараты и проконсультироваться с фармацевтом. Посетители таких аптек чаще всего покупают кардиологические препараты, средства для лечения сахарного диабета, обезболивающие, противовоспалительные и т.д.

"Преимущественно это препараты для лечения хронических недугов, в частности сердечные, противодиабетические, желудочно-кишечные. Большинство населения в сельской местности также покупают обезболивающие препараты: это и таблетки, и мази. Люди в селе много работают, поэтому у них постоянно возникает такая потребность", - комментирует старший фармацевт мобильного аптечного пункта Наталья Чайковская.

Проект "Доступна аптека", как пилотный, стартовал в конце прошлого года в Мироновской громаде на Киевщине. Получив положительные отзывы от жителей громады, в этом году доступная аптека отправилась и в другие отдаленные села Киевщины. С начала года уже более 400 жителей небольших громад Киевщины смогли приобрести лекарственные средства в мобильной аптеке в своих селах.

"Проект "Доступна аптека" функционирует в Зугровской громаде относительно недавно. Это всего лишь второй выезд, но мы уже получили очень много положительных отзывов, ведь люди могут свободно прийти и приобрести любые лекарственные средства. К тому же у жителей населенных пунктов есть возможность заказать лекарства, которых нет в наличии в этом аптечном пункте", - комментирует руководитель Группы социального развития "Північ" БФ "МХП-Громаді" Юлия Король.

Организаторы отмечают: инициатива имеет целью прежде всего помочь людям пожилого возраста, которые больше всего нуждаются в доступе к лекарственным средствам.

"В сельских громадах проживают преимущественно люди пожилого возраста, которые практически не имеют доступа к лекарствам, ведь ни в одном из этих населенных пунктов, где функционирует наш мобильный аптечный пункт, нет зарегистрированной аптеки", - добавляет Король.

Жители отдаленных сел уже ощутили на себе преимущества аптек на колесах. Теперь им не нужно отправляться в ближайшие города, чтобы купить необходимое - аптека сама приезжает к ним.

Если инициатива будет иметь положительные отзывы от жителей отдаленных сел, организаторы обещают масштабировать проект "Доступна аптека" на другие громады Украины, в частности - в западные регионы.

Справка

"МХП-Громаді" - украинский благотворительный фонд, который начал свою деятельность в 2015 году. Его главная миссия - комплексное развитие громад. География деятельности насчитывает 13 областей Украины: более 700 городков и сел. С начала полномасштабного вторжения россии в Украину Фонд системно поддерживает людей, находящихся в регионах боевых действий, украинских защитников и спасателей, громады, больницы и роддомы, благотворительные учреждения, которые заботятся о детях-сиротах и пожилых людях, а также людей, которые из-за войны остались без дома и средств к существованию.

Лилия Подоляк

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