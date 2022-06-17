Достатньо зброї від Заходу дозволить ЗСУ повністю переламати ситуацію - Міноборони

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«Процесс триває. Про строки говорити не буду, але, щойно ми отримаємо західні зразки озброєння в достатній кількості – це дозволить Збройним силам України, а також іншим силам оборони повністю переламати ситуацію, яка станом на сьогодні склалась на території нашої держави», - сказав Мотузяник.

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Він зазначив, що про швидкість постачання цієї зброї говорити не може, однак закликав «розуміти, що на це потрібен час».

Зі слів речника МОУ, певні зразки озброєння йдуть з певною затримкою. Він зазначив, що, зокрема, аби отримати якусь зброю у мирний час, потрібен величезний підготовчий етап. А те, що Україні раптом знадобилась зброя – це стало несподіванкою.

Окрім того, країни, які виробляли цю зброю, також мали певні зобов'язання перед іншими контрагентами, у тому числі замовниками зброї, пояснив представник МОУ.

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Як повідомив повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, якісне постачання зброї в Україну буде, але не все можна озвучувати вже і зараз.