Поставки зброї будуть, але не все можна озвучувати вже і зараз: Резніков про третій "Рамштайн"

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"Мав честь представляти нашу державу на третьому засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", який створено за ініціативою США. Ключове: поставки будуть. Якісні поставки. Але не все можна озвучувати вже і зараз. Усе буде згодом", - написав Резніков у Facebook.

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Він додав, що взяв участь у зустрічі міністрів оборони країн НАТО.

"Крім цього, провів близько десяти змістовних двосторонніх зустрічей з колегами. Важливо, що вперше ця зустріч пройшла із чотирма країнами - не членами Альянсу: серед запрошених гостей - Україна, Грузія, Швеція та Фінляндія. Найближчим часом розглядатиметься питання членства Швеції та Фінляндії у НАТО. Принагідно, мав можливість обговорити з партнерами "НАТО де-факто". Радий, що колеги підтвердили, що Україна - де-факто вже член цієї родини", - повідомив Резніков.

Доповнення

Міністр оборони України Олексій Резніков підбив підсумки зустрічі контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яка відбулася у Брюсселі.

Міністр оборони США Ллойд Остін повідомив про основні пакети допомоги, які оголосили міністри країн-партнерів за підсумками третьої зустрічі у форматі "Рамштайн".