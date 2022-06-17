Поставки оружия будут, но не все можно озвучивать уже и сейчас: Резников о третьем "Рамштайне"

Цитата

"Имел честь представлять наше государство на третьем заседании контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн", созданном по инициативе США. Ключевое: поставки будут. Качественные поставки. Но не все можно озвучивать уже и сейчас. Все будет со временем", - написал Резников в Facebook.

Детали

Он добавил, что принял участие во встрече министров обороны стран НАТО.

"Помимо этого, провел около десяти содержательных двусторонних встреч с коллегами. Важно, что впервые эта встреча прошла с четырьмя странами – не членами Альянса: среди приглашенных гостей – Украина, Грузия, Швеция и Финляндия. В ближайшее время будут рассмотрены вопросы членства Швеции и Финляндии в НАТО. При этом имел возможность обсудить с партнерами "НАТО де-факто". Рад, что коллеги подтвердили, что Украина - де-факто уже член этой семьи", - сообщил Резников.

Дополнение

Министр обороны Украины Алексей Резников подвел итоги состоявшейся в Брюсселе встречи контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Министр обороны США Ллойд Остин сообщил об основных пакетах помощи, которые объявили министры стран-партнеров по итогам третьей встречи в формате "Рамштайн".