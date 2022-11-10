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Дослідження: повторне зараження Covid збільшує ризик серйозних проблем зі здоров'ям

Дослідження: повторне зараження Covid збільшує ризик серйозних проблем зі здоров'ям

Київ • УНН

 • 727311 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. Люди, які перехворіли на Covid більше одного разу, вдвічі-втричі частіше мають ряд серйозних проблем зі здоров'ям, ніж ті, у кого він був лише один раз, йдеться в першому великому дослідженні з цього питання, опублікованому в четвер, передає УНН з посиланням на AFP.

Деталі

У міру того, як вирує пандемія і вірус мутує в нові штами, кількість випадків зараження різко зросла, але довгострокові наслідки повторного зараження для здоров'я були неясні.

Американські дослідники заявили, що їхнє нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Medicine, було першим, в якому розглядалося, як повторне зараження збільшує ризик проблем зі здоров'ям як у гострих випадках, так і при тривалому Covid.

Дослідники проаналізували анонімні медичні записи 5,8 мільйона людей у ​​національній базі даних охорони здоров'я Міністерства у справах ветеранів США.

Понад 443 000 людей здали позитивний результат на Covid хоча б один раз у період з 1 березня 2020 року до квітня цього року.

Майже 41 000 людей з цієї групи хворіли на Covid більше одного разу. Більше ніж 93 відсотків мали загалом два випадки зараження, шість відсотків — три і майже один відсоток — чотири.

Інші 5,3 мільйони ніколи не заражалися Covid.

Коли дослідники порівняли стан здоров'я різних груп, вони виявили, що «у людей, які повторно заразилися, підвищений ризик несприятливих проблем зі здоров'ям», — каже Зіяд Аль-Алі, епідеміолог з Вашингтонського університету в Сент-Луїсі та керівник дослідження.

Дослідження показало, що люди з повторними інфекціями вдвічі частіше вмирають передчасно і втричі частіше госпіталізуються з хворобою, ніж ті, хто не був інфікований.

Проблеми з серцем і легень більш ніж утричі частіше зустрічалися у повторно інфікованих людей.

У дослідженні говориться, що повторне зараження також сприяє захворюванням головного мозку, захворюванням нирок та діабету.

І ризик таких проблем може збільшуватись з кожною інфекцією, припустив він.

Що стосується більш позитивних новин, то раніше цього тижня Аль-Алі опублікував попереднє дослідження, яке не проходило рецензування, в якому було виявлено, що люди, які приймали препарат Pfizer Паксловід протягом п'яти днів після позитивного результату тесту, мали менший ризик захворіти на тривалий час.

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