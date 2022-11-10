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Исследование: повторное заражение Covid увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем

Исследование: повторное заражение Covid увеличивает риск серьезных проблем со здоровьем

Киев • УНН

 • 727309 просмотра

КИЕВ. 11 ноября. УНН. Люди, переболевшие Covid более одного раза, в два-три раза чаще имеют ряд серьезных проблем со здоровьем, чем те, у кого он был только один раз, говорится в первом крупном исследовании по этому вопросу, опубликованном в четверг, передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

По мере того как протекает пандемия и вирус мутирует в новые штаммы, количество случаев заражения резко возросло, но долгосрочные последствия повторного заражения для здоровья были неясны.

Американские исследователи заявили, что их новое исследование, опубликованное в журнале Nature Medicine, было первым, в котором рассматривалось, как повторное заражение увеличивает риск проблем со здоровьем как в острых случаях, так и при длительном Covid.

Исследователи проанализировали анонимные медицинские записи 5,8 миллионов человек в национальной базе данных здравоохранения Министерства по делам ветеранов США.

Более 443 000 человек сдали положительный результат на Covid хотя бы один раз в период с 1 марта 2020 года по апрель этого года.

Почти 41 000 человек из этой группы болели Covid более одного раза. Более 93 процентов имели в общей сложности два случая заражения, шесть процентов — три и почти один процент — четыре.

Другие 5,3 миллиона никогда не заражались Covid.

Когда исследователи сравнили состояние здоровья разных групп, они обнаружили, что «у повторно заразившихся повышен риск неблагоприятных проблем со здоровьем», — говорит Зияд Аль-Али, эпидемиолог из Вашингтонского университета в Сент-Луисе и руководитель исследования.

Исследование показало, что люди с повторными инфекциями вдвое чаще умирают преждевременно и втрое чаще госпитализируются с болезнью, чем те, кто не был инфицирован.

Проблемы с сердцем и легкими более чем в три раза чаще встречались у повторно инфицированных людей.

В исследовании говорится, что повторное заражение также способствует заболеваниям головного мозга, заболеваниям почек и диабета.

И риск таких проблем может увеличиваться с каждой инфекцией, предположил он.

Что касается более положительных новостей, то ранее на этой неделе Аль-Али опубликовал предварительное исследование, которое не проходило рецензирования, в котором было обнаружено, что люди, принимавшие препарат Pfizer Паксловид в течение пяти дней после положительного результата теста, имели меньше риск заболеть на длительное время.

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