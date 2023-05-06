Дослідження: популяція диких котів у Шотландії знаходиться на межі вимирання
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. Згідно з новим дослідженням, популяція диких котів у Шотландії знаходиться на межі вимирання, оскільки більшість котів, що живуть у дикій природі, є гібридними видами, пише BBC, передає УНН.
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Після п'ятирічного наукового проєкту щодо розвитку і популяції диких кішок у Шотландії дослідники дійшли висновку, що в країні занадто мало диких котів, щоб ця популяція була життєздатною.
Гібридизація, що є схрещуванням диких котів з іншими видами - є головною загрозою для цього виду. Також хвороби та втрата належного середовища проживання тварин, були визначені як інші ризики.
Попередні наукові дослідження продемонстрували, що шотландська дика кішка "функціонально вимерла".
Останнє дослідження стало кульмінацією проєкту Scottish Wildcat Action - спільних зусиль під керівництвом шотландської природоохоронної агенції NatureScot, який тривав з 2015 по 2020 рік.
У серії нових звітів команда проєкту надала рекомендації щодо того, як спробувати врятувати цей вид.
Серед них: випуск диких котів, які виросли у неволі на волю, а також кастрація гібридних і диких котів та загальне покращення середовища існування тварин.
В рамках проєкту було проведено дослідження в пріоритетних районах - місцях, де можна було б зосередити природоохоронну роботу.
Також були проведені генетичні тести 529 диких шотландських котів, які наразі проживають у Шотландії, але жоден з них не набрав достатньо високих показників.
Дослідники заявили, що не знайшли жодних доказів існування диких котів серед публічних спостережень, фотопасток або вбитих на дорогах котів у високогір'ї на північ від Лерга в Сазерленді. Зазначається, що в Аргайлі та Троссах немає жодних доказів присутності диких котів.
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