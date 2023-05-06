Исследование: популяция диких кошек в Шотландии находится на грани вымирания
Киев • УНН
КИЕВ. 6 мая. УНН. Согласно новому исследованию, популяция диких кошек в Шотландии находится на грани вымирания, поскольку большинство кошек, живущих в дикой природе, являются гибридными видами, пишет BBC, передает УНН.
Детали
После пятилетнего научного проекта по развитию и популяции диких кошек в Шотландии исследователи пришли к выводу, что в стране слишком мало диких кошек, чтобы эта популяция была жизнеспособной.
Гибридизация, что является скрещиванием диких кошек с другими видами - является главной угрозой для этого вида. Также болезни и потеря надлежащей среды обитания животных, были определены как другие риски.
Предыдущие научные исследования продемонстрировали, что шотландская дикая кошка "функционально вымерла".
Последнее исследование стало кульминацией проекта Scottish Wildcat Action - совместных усилий под руководством шотландского природоохранного агентства NatureScot, который длился с 2015 по 2020 год.
В серии новых отчетов команда проекта предоставила рекомендации о том, как попытаться спасти этот вид.
Среди них: выпуск диких кошек, выросших в неволе на волю, а также кастрация гибридных и диких кошек, и общее улучшение среды обитания животных.
В рамках проекта было проведено исследование в приоритетных районах - местах, где можно было бы сосредоточить природоохранную работу.
Также были проведены генетические тесты 529 диких шотландских кошек, которые сейчас проживают в Шотландии, но ни один из них не набрал достаточно высоких показателей.
Исследователи заявили, что не нашли никаких доказательств существования диких кошек среди публичных наблюдений, фотоловушек или убитых на дорогах кошек в высокогорье к северу от Лерга в Сазерленде. Отмечается, что в Аргайле и Троссах нет никаких доказательств присутствия диких кошек.
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