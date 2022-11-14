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Дослідження показало, що щури можуть відчувати музичний ритм та рухатися в такт

Дослідження показало, що щури можуть відчувати музичний ритм та рухатися в такт

Київ • УНН

 • 650050 перегляди

КИЇВ. 14 листопада. УНН. Японські вчені з'ясували, що щури можуть відчувати ритм музики та рухатися з нею в такт. Дослідники кажуть, що це відкриття дає нове уявлення про розум тварин. Про це пише УНН з посиланням на Daily Mail.

Деталі

Дослідження вчених із Токійського університету показало, що щури можуть кивати головою в такт музиці. Дослідники увімкнули щурам пісні Леді Гаги, гурту Queen, Майкла Джексона та гурту Maroon 5. Виявилося, що гризуни реагують на музичні ритми.

"Пацюки показали вроджену, тобто без будь-якої підготовки або попереднього впливу музики, синхронізацію з ритмами, особливо в межах 120-140 ударів за хвилину. Таке почуття ритму притаманне тільки людині, тобто ми природно розпізнаємо ритм і відповідно можемо на нього реагувати. Хтось пускається в танець, а хтось просто хитає головою в такт музиці. Музика взагалі чинить сильний вплив на мозок і глибоко впливає на емоції та пізнання", — зазначив Хірокадзу Такахаші з Токійського університету.

Хоч в минулому були вже відомі випадки, коли птахи, танцювали під музику, зокрема це стосується какаду, але в новому дослідженні вчені вирішили з'ясувати, чи можуть це робити щури.

Вчені під час експерименту оснастили спеціальними датчиками 10 щурів, щоб відслідковувати їх найбільш непомітні рухи головою. Однохвилинні уривки з різних музичних творів відтворювали в різному темпі.

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Спочатку вчені вважали, що щури будуть реагувати краще на швидшу музику, адже їхній організм, включаючи биття серця, "працює" швидше, ніж у людини, але виявилось, що це не так. В експерименті брали участь також і 20 добровольців-людей, які також слухали ті самі музичні уривки, що й щури. Оптимальним темпом музики і для людей, і для щурів виявився ритм у діапазоні 120-140 ударів за хвилину.

Щури точно подали в такт музиці і хитали головою тоді ж, коли і люди при прослуховуванні музики. Чим ритмічнішою ставала музика, тим менше щури хитали головою. Так само чинили й люди.

Вчені кажуть, що це відкриття передбачає, що ще більше видів тварин, ніж вважалося раніше, можуть синхронізувати звуки з рухами, як і люди.

Дослідники планують вивчити, як інші властивості музики, такі як мелодія та гармонія, можуть впливати на мозок не лише тварин, а й людей.

Нагадаємо 

Ще у 2017 році вчені з Великої Британії провели дослідження, яке показало, що маленький мозок джмеля може бути більш складним, ніж ми уявляємо. Дослідники продемонстрували, що комах можна навчити, наприклад, закочувати кульки в отвір, з мотивацією отримати солодку винагороду.

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