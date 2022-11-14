Исследование показало, что крысы могут чувствовать музыкальный ритм и двигаться в такт
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Японские ученые выяснили, что крысы могут чувствовать ритм музыки и двигаться с ней в такт. Исследователи говорят, что это открытие дает новое представление об уме животных. Об этом пишет УНН со ссылкой на Daily Mail.
Детали
Исследование ученых из Токийского университета показало, что крысы могут кивать головой в такт музыке. Исследователи включили крысам песни Леди Гаги, группы Queen, Майкла Джексона и группы Maroon 5. Оказалось, что грызуны реагируют на музыкальные ритмы.
"Крысы показали врожденную, то есть без всякой подготовки или предварительного воздействия музыки, синхронизацию с ритмами, особенно в пределах 120-140 ударов в минуту. Такое чувство ритма присуще только человеку, то есть мы естественно распознаем ритм и соответственно можем на него реагировать. Кто-то пускается в танец, а кто-то просто качает головой в такт музыке. Музыка вообще оказывает сильное влияние на мозг и глубоко влияет на эмоции и познания", — отметил Хирокадзу Такахаши из Токийского университета.
Хотя в прошлом были уже известны случаи, когда птицы танцевали под музыку, в частности это касается какаду, но в новом исследовании ученые решили выяснить, могут ли это делать крысы.
Ученые в ходе эксперимента оснастили специальными датчиками 10 крыс, чтобы отслеживать их наиболее незаметные движения головой. Одноминутные отрывки из разных музыкальных произведений воспроизводили в разном темпе.
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Сначала ученые считали, что крысы будут реагировать лучше на более быструю музыку, ведь их организм, включая биение сердца, "работает" быстрее, чем у человека, но оказалось, что это не так. В эксперименте участвовали также и 20 добровольцев-людей, которые также слушали те же музыкальные отрывки, что и крысы. Оптимальным темпом музыки и для людей, и для крыс оказался ритм в диапазоне 120-140 ударов в минуту.
Крысы точно подали в такт музыке и качали головой тогда же, когда и люди при прослушивании музыки. Чем ритмичнее становилась музыка, тем меньше крысы качали головой. Так поступали и люди.
Ученые говорят, что это открытие предполагает, что еще большее число видов животных, чем считалось ранее, могут синхронизировать звуки с движениями, как и люди.
Исследователи планируют изучить, как другие свойства музыки, такие как мелодия и гармония могут влиять на мозг не только животных, но и людей.
Напомним
Еще в 2017 году ученые из Великобритании провели исследование, которое показало, что маленький мозг шмеля может быть более сложным, чем мы представляем. Исследователи продемонстрировали, что насекомых можно научить, например, закатывать шарики в отверстие, с мотивацией получить сладкое вознаграждение.