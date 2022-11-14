Исследование показало, что крысы могут чувствовать музыкальный ритм и двигаться в такт

Детали

Исследование ученых из Токийского университета показало, что крысы могут кивать головой в такт музыке. Исследователи включили крысам песни Леди Гаги, группы Queen, Майкла Джексона и группы Maroon 5. Оказалось, что грызуны реагируют на музыкальные ритмы.

"Крысы показали врожденную, то есть без всякой подготовки или предварительного воздействия музыки, синхронизацию с ритмами, особенно в пределах 120-140 ударов в минуту. Такое чувство ритма присуще только человеку, то есть мы естественно распознаем ритм и соответственно можем на него реагировать. Кто-то пускается в танец, а кто-то просто качает головой в такт музыке. Музыка вообще оказывает сильное влияние на мозг и глубоко влияет на эмоции и познания", — отметил Хирокадзу Такахаши из Токийского университета.

Хотя в прошлом были уже известны случаи, когда птицы танцевали под музыку, в частности это касается какаду, но в новом исследовании ученые решили выяснить, могут ли это делать крысы.

Ученые в ходе эксперимента оснастили специальными датчиками 10 крыс, чтобы отслеживать их наиболее незаметные движения головой. Одноминутные отрывки из разных музыкальных произведений воспроизводили в разном темпе.

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Сначала ученые считали, что крысы будут реагировать лучше на более быструю музыку, ведь их организм, включая биение сердца, "работает" быстрее, чем у человека, но оказалось, что это не так. В эксперименте участвовали также и 20 добровольцев-людей, которые также слушали те же музыкальные отрывки, что и крысы. Оптимальным темпом музыки и для людей, и для крыс оказался ритм в диапазоне 120-140 ударов в минуту.

Крысы точно подали в такт музыке и качали головой тогда же, когда и люди при прослушивании музыки. Чем ритмичнее становилась музыка, тем меньше крысы качали головой. Так поступали и люди.

Ученые говорят, что это открытие предполагает, что еще большее число видов животных, чем считалось ранее, могут синхронизировать звуки с движениями, как и люди.

Исследователи планируют изучить, как другие свойства музыки, такие как мелодия и гармония могут влиять на мозг не только животных, но и людей.

Напомним

Еще в 2017 году ученые из Великобритании провели исследование, которое показало, что маленький мозг шмеля может быть более сложным, чем мы представляем. Исследователи продемонстрировали, что насекомых можно научить, например, закатывать шарики в отверстие, с мотивацией получить сладкое вознаграждение.