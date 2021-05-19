Дослідження показали, що імунітет до коронавірусу зберігається 13 місяців після COVID-19

Деталі

Це дослідження зосереджувалось на валідації серологічних аналізів із використанням великої когорти медичних працівників зі Страсбурзького університетського госпіталю, Франція, які вилікувались від COVID-19 у легкому перебігу. Дослідники вивчали відповідь гуморального імунітету ("антитільного") на коронавірус протягом тринадцяти місяців після зараження. Також було визначено частоту повторного зараження протягом вищезазначеного періоду дослідження.

Таким чином дослідження продемонструвало тривалу стійкість антитіл IgG – протягом тринадцяти місяців – і їхню здатність захистити від повторного інфікування COVID-19 у цей період.