Дослідження показали, що імунітет до коронавірусу зберігається 13 місяців після COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 19 травня. УНН. Нові дослідження медичних працівників зі Страсбурзького університетського госпіталю, Франція, показали, що антитіла після перенесеного COVID-19 зберігаються тринадцять місяців потому та здатні захищати від повторного зараження. Про це інформує УНН з посиланням на результати досліджень.
Деталі
Це дослідження зосереджувалось на валідації серологічних аналізів із використанням великої когорти медичних працівників зі Страсбурзького університетського госпіталю, Франція, які вилікувались від COVID-19 у легкому перебігу. Дослідники вивчали відповідь гуморального імунітету ("антитільного") на коронавірус протягом тринадцяти місяців після зараження. Також було визначено частоту повторного зараження протягом вищезазначеного періоду дослідження.
Таким чином дослідження продемонструвало тривалу стійкість антитіл IgG – протягом тринадцяти місяців – і їхню здатність захистити від повторного інфікування COVID-19 у цей період.