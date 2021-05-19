Исследования показали, что иммунитет к коронавирусу сохраняется 13 месяцев после COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 мая. УНН. Новые исследования медицинских сотрудников из Страсбургского университетского госпиталя, Франция, показали, что антитела после перенесенного COVID-19 хранятся тринадцать месяцев после болезни и способны защищать от повторного заражения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследований.
Детали
Это исследование сосредоточено на валидации серологических анализов с использованием большой когорты медицинских сотрудников из Страсбургского университетского госпиталя, Франция, которые вылечились от COVID-19 в легком течении. Исследователи изучали ответ гуморального иммунитета ("антительный") на коронавирус в течение тринадцати месяцев после заражения. Также было определено частоту повторного заражения в течение вышеуказанного периода исследования.
Таким образом исследование продемонстрировало длительную устойчивость антител IgG - в течение тринадцати месяцев - и их способность защитить от повторного инфицирования COVID-19 в этот период.