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Исследования показали, что иммунитет к коронавирусу сохраняется 13 месяцев после COVID-19

Киев • УНН

 • 16135 просмотра

КИЕВ. 19 мая. УНН. Новые исследования медицинских сотрудников из Страсбургского университетского госпиталя, Франция, показали, что антитела после перенесенного COVID-19 хранятся тринадцать месяцев после болезни и способны защищать от повторного заражения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на результаты исследований.

Исследования показали, что иммунитет к коронавирусу сохраняется 13 месяцев после COVID-19

Детали

Это исследование сосредоточено на валидации серологических анализов с использованием большой когорты медицинских сотрудников из Страсбургского университетского госпиталя, Франция, которые вылечились от COVID-19 в легком течении. Исследователи изучали ответ гуморального иммунитета ("антительный") на коронавирус в течение тринадцати месяцев после заражения. Также было определено частоту повторного заражения в течение вышеуказанного периода исследования.

Таким образом исследование продемонстрировало длительную устойчивость антител IgG - в течение тринадцати месяцев - и их способность защитить от повторного инфицирования COVID-19 в этот период.

 

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