Дощі та до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Дощі сьогодні затримаються на частині території України, місцями буде вітряно, температура повітря вдень сягатиме 17 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 11 квітня у південній частині, вдень і в центральних та східних областях дощі; на решті території без істотних опадів.
Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.
Погода у столичному регіоні
У Київській області сьогодні без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.