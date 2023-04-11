Дощі та до 17° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Деталі

За прогнозом синоптиків, 11 квітня у південній частині, вдень і в центральних та східних областях дощі; на решті території без істотних опадів.

Вітер переважно північно-східний, 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°; у Карпатах вночі близько 0°, вдень 3-8° тепла.

Погода у столичному регіоні

У Київській області сьогодні без істотних опадів. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 13-15°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.