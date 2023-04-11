Дожди и до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня

Детали

По прогнозу синоптиков, 11 апреля в южной части, днем и в центральных и восточных областях дожди; на остальной территории без существенных осадков.

Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 13-15°; по области ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.