Дожди и до 17° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Дожди сегодня задержатся на части территории Украины, местами будет ветрено, температура воздуха днем будет достигать 17 градусов тепла. Об этом УНН сообщили в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 11 апреля в южной части, днем и в центральных и восточных областях дожди; на остальной территории без существенных осадков.
Ветер преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в южных и восточных областях местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью 3-8° тепла, днем 12-17°; в Карпатах ночью около 0°, днем 3-8° тепла.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня без существенных осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 13-15°; по области ночью 3-8° тепла, днем 12-17°.