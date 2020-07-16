Дощі на заході та не вище 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні

За прогнозом синоптиків, у західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, температура вночі 11-14°, вдень 22-25°.

На решті території без опадів. Температура вночі 11-17°, вдень 22-28°, у південній частині подекуди 29°.

Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.