Дощі на заході та не вище 29° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Захід України сьогодні очікує дощова погода, на решті території без опадів, температура повітря вдень підніметься максимально до 29 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
За прогнозом синоптиків, у західних областях очікуються короткочасні дощі, грози, температура вночі 11-14°, вдень 22-25°.
На решті території без опадів. Температура вночі 11-17°, вдень 22-28°, у південній частині подекуди 29°.
Нагадаємо, в Укргідрометцентрі розповіли, де в Україні найтепліше море.