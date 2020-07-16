Дожди на западе и не выше 29° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Запад Украины сегодня ожидает дождливая погода, на остальной территории без осадков, температура воздуха днем поднимется максимум до 29 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
По прогнозу синоптиков, в западных областях ожидаются кратковременные дожди, грозы, температура ночью 11-14°, днем 22-25°.
На остальной территории без осадков. Температура ночью 11-17°, днем 22-28°, в южной части местами 29°.
Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, где в Украине самое теплое море.