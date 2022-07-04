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"Дорога добра" - благодійний проєкт WOG, що допомагає рятувати життя дітей, які постраждали від війни

"Дорога добра" - благодійний проєкт WOG, що допомагає рятувати життя дітей, які постраждали від війни

Київ • УНН

 • 254453 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. 4 липня стартує благодійний проєкт мережі АЗК WOG «Дорога добра». Традиційним його атрибутом є фіолетові горнятка з єдинорогами, в які впродовж акції можна буде замовити напої. Кошти, з продажу цих горняток, спрямують співорганізаторам проєкту на допомогу дітям, які постраждали внаслідок війни, пише УНН.

Співорганізатори проєкту «Дорога добра» - Маша Єфросиніна та БФ «Твоя опора». Цього року його мета – зібрати 2,5 млн грн на лікування дітей, які постраждали внаслідок війни в України.

Долучитися до проєкту може кожен: потрібно лише придбати на будь-якому АЗК мережі WOG напій у благодійному фіолетовому горнятку з єдинорогами.

«”Дорога добра” – це проєкт з історією. До війни ми ставили за мету не просто зібрати кошти та закупити дороговартісне обладнання для лікарень, а дати можливість українським висококваліфікованим лікарям врятувати якомога більше дитячих життів.

Обміркувавши разом зі співорганізаторами доречність реалізації проєкту «Дорога добра» цьогоріч, ми зійшлися на думці, що він на часі, але потребує змін. Тож вирішили зробити акцент на допомозі дітям, які постраждали від війни. Та головна його мета залишається незмінною – рятувати та лікувати. Кожні 5 грн, які наші клієнти додатково сплатять за найкавовішу каву чи запашний чай у фіолетовому горнятку – це врятоване життя», - підкреслив директор з маркетингу мережі АЗК WOG Геннадій Карлінський.

«Упродовж багатьох років наш фонд є партнером благодійного проєкту мережі АЗК WOG «Дорога добра». Для багатьох українців стало доброю традицією підтримувати його. Щоліта вони заїжджають на WOG, щоб придбати каву чи чай у фіолетових горнятках, долучаючись у такий спосіб до доброї справи – порятунку дітей. Сьогодні, як ніколи, це питання набуло особливої гостроти. Тому що допомоги потребують як дітки, що народилися з вадами серця, так і малеча, яка щодня страждає від війни. Тож ми маємо робити в рази більше, щоб допомогти кожному.

Цьогоріч разом із партнерами ми вирішили змінити фокус та мету проєкту – кошти підуть на допомогу постраждалим від війни дітям, а також на закриття потреб лікарень у прифронтовій зоні. Тож підтримка кожного, хто долучиться до нього, безцінна», - розповідає засновниця благодійного фонду «Твоя опора» Валерія Татарчук.

«Цьогоріч я вчетверте доєднуюся до проєкту «Дорога добра» як амбасадор та одна зі співорганізаторів. Для мене важливо, що бізнес та суспільство системно об’єднують зусилля навколо благодійності. У час, коли в нашій країні йде війна, ми вирішили в рамках проєкту сфокусуватися на допомозі дітям, що постраждали від її жахіть», - підкреслила співорганізатор та амбасадор проєкту «Дорога добра» Маша Єфросиніна.

Мережа АЗК WOG реалізовує благодійний проєкт «Дорога добра» шістнадцятий рік поспіль. За цей час завдяки кожному, хто долучався до нього, зібрали понад 23 млн грн. Це дозволило закупити дороговартісне обладнання для медичних закладів по всій країні, тим самим врятувавши життя тисяч дітей.

Окрім того, у проєкті «Дорога добра» закладена вагома складова – формування культури благодійності в українців, яка в часи війни проявляється у підтримці й допомозі тим, хто опинився в скруті й потребує цього найбільше.

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