"Дорога добра" - благотворительный проект WOG, помогающий спасать жизни детей, пострадавших от войны

Соорганизаторы проекта «Дорога добра» - Маша Ефросинина и БФ «Твоя опора». В этом году его цель – собрать 2,5 млн грн на лечение детей, пострадавших в результате войны в Украине.

Присоединиться к проекту может каждый: нужно только приобрести на любом АЗК сети WOG напиток в благотворительной фиолетовой кружке с единорогами.

«”Дорога добра” – это проект с историей. До войны мы ставили целью не просто собрать средства и закупить дорогостоящее оборудование для больниц, а дать возможность украинским высококвалифицированным врачам спасти как можно больше детских жизней.

Обсудив вместе с соорганизаторами уместность реализации проекта «Дорога добра» в этом году, мы сошлись во мнении, что он актуален, но нуждается в изменениях. Поэтому решили сделать акцент на помощи пострадавшим от войны детям. Но главная его цель остается неизменной - спасать и лечить. Каждые 5 грн, которые наши клиенты дополнительно заплатят за самый кофейный кофе или душистый чай в фиолетовом чашке – это спасенная жизнь», - подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

«На протяжении многих лет наш фонд является партнером благотворительного проекта сети АЗК WOG «Дорога добра». Для многих украинцев стало доброй традицией поддерживать его. Каждое лето они заезжают на WOG, чтобы приобрести кофе или чай в фиолетовых чашках, приобщаясь таким образом к хорошему делу – спасению детей. Сегодня, как никогда, этот вопрос приобрел особую остроту. Потому что в помощи нуждаются как детки, родившиеся с пороками сердца, так и малыши, ежедневно страдающие от войны. Мы должны делать в разы больше, чтобы помочь каждому.

В этом году вместе с партнерами мы решили изменить фокус и цель проекта – средства пойдут на помощь пострадавшим от войны детям, а также на закрытие потребностей больниц в прифронтовой зоне. Поэтому поддержка каждого, кто присоединится к нему, бесценна», - рассказывает основатель благотворительного фонда «Твоя опора» Валерия Татарчук.

«В этом году я четвертый раз присоединяюсь к проекту «Дорога добра» как посол и один из соорганизаторов. Для меня важно, что бизнес и общество системно объединяют усилия вокруг благотворительности. В то время, когда в нашей стране идет война, мы решили в рамках проекта сфокусироваться на помощи детям, пострадавшим от ее ужасов», - подчеркнула соорганизатор и посол проекта «Дорога добра» Маша Ефросинина.

Сеть АЗК WOG реализует благотворительный проект «Дорога добра» шестнадцатый год подряд. За это время благодаря каждому присоединявшемуся к нему собрали более 23 млн грн. Это позволило закупить дорогостоящее оборудование для медицинских учреждений по всей стране, тем самым спасая жизнь тысяч детей.

Кроме того, в проекте «Дорога добра» заложена весомая составляющая – формирование культуры благотворительности у украинцев, которая во время войны проявляется в поддержке и помощи тем, кто оказался в беде и нуждается в этом больше всего.