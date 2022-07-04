"Дорога добра" - благотворительный проект WOG, помогающий спасать жизни детей, пострадавших от войны

ukru
13:44 • 729 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:08 • 13910 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 38253 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 48440 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

09:00 • 81507 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 115307 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 124950 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Эксклюзив
14 марта, 16:00 • 112659 просмотра

Тренды весны 2025: люкс-спорт, лен, шифон и объемные аксессуары

14 марта, 14:57 • 141755 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

14 марта, 14:16 • 139931 просмотра

В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

В Киеве остановлено движение поездов между станциями "Лесная" и "Днепр"

15 марта, 04:29 • 79790 просмотра
В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

В Запорожской области поврежден инфраструктурный объект из-за вражеской агрессии

15 марта, 04:39 • 69862 просмотра
Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

Самолеты страны-агрессора вошли в идентификационную зону обороны Южной Кореи

15 марта, 04:53 • 37264 просмотра
Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

Одесская область снова под ударом: повреждена инфраструктура, есть пострадавший

15 марта, 06:34 • 33450 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 82224 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

09:00 • 81507 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 82224 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 240978 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 270807 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 207654 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

10:19 • 17383 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 115307 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 103644 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 121388 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 123778 просмотра
Актуальное
"Дорога добра" - благотворительный проект WOG, помогающий спасать жизни детей, пострадавших от войны

"Дорога добра" - благотворительный проект WOG, помогающий спасать жизни детей, пострадавших от войны

Киев • УНН

 • 254453 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. 4 июля стартует благотворительный проект сети АЗК WOG «Дорога добра». Традиционным его атрибутом являются фиолетовые чашки с единорогами, в которые на протяжении акции можно будет заказать напитки. Средства, с продажи этих чашек, будут направлены соорганизаторам проекта в помощь детям, пострадавшим в результате войны, пишет УНН.

Соорганизаторы проекта «Дорога добра» - Маша Ефросинина и БФ «Твоя опора». В этом году его цель – собрать 2,5 млн грн на лечение детей, пострадавших в результате войны в Украине.

Присоединиться к проекту может каждый: нужно только приобрести на любом АЗК сети WOG напиток в благотворительной фиолетовой кружке с единорогами.

«”Дорога добра” – это проект с историей. До войны мы ставили целью не просто собрать средства и закупить дорогостоящее оборудование для больниц, а дать возможность украинским высококвалифицированным врачам спасти как можно больше детских жизней.

Обсудив вместе с соорганизаторами уместность реализации проекта «Дорога добра» в этом году, мы сошлись во мнении, что он актуален, но нуждается в изменениях. Поэтому решили сделать акцент на помощи пострадавшим от войны детям. Но главная его цель остается неизменной - спасать и лечить. Каждые 5 грн, которые наши клиенты дополнительно заплатят за самый кофейный кофе или душистый чай в фиолетовом чашке – это спасенная жизнь», - подчеркнул директор по маркетингу сети АЗК WOG Геннадий Карлинский.

«На протяжении многих лет наш фонд является партнером благотворительного проекта сети АЗК WOG «Дорога добра». Для многих украинцев стало доброй традицией поддерживать его. Каждое лето они заезжают на WOG, чтобы приобрести кофе или чай в фиолетовых чашках, приобщаясь таким образом к хорошему делу – спасению детей. Сегодня, как никогда, этот вопрос приобрел особую остроту. Потому что в помощи нуждаются как детки, родившиеся с пороками сердца, так и малыши, ежедневно страдающие от войны. Мы должны делать в разы больше, чтобы помочь каждому.

В этом году вместе с партнерами мы решили изменить фокус и цель проекта – средства пойдут на помощь пострадавшим от войны детям, а также на закрытие потребностей больниц в прифронтовой зоне. Поэтому поддержка каждого, кто присоединится к нему, бесценна», - рассказывает основатель благотворительного фонда «Твоя опора» Валерия Татарчук.

«В этом году я четвертый раз присоединяюсь к проекту «Дорога добра» как посол и один из соорганизаторов. Для меня важно, что бизнес и общество системно объединяют усилия вокруг благотворительности. В то время, когда в нашей стране идет война, мы решили в рамках проекта сфокусироваться на помощи детям, пострадавшим от ее ужасов», - подчеркнула соорганизатор и посол проекта «Дорога добра» Маша Ефросинина.

Сеть АЗК WOG реализует благотворительный проект «Дорога добра» шестнадцатый год подряд. За это время благодаря каждому присоединявшемуся к нему собрали более 23 млн грн. Это позволило закупить дорогостоящее оборудование для медицинских учреждений по всей стране, тем самым спасая жизнь тысяч детей.

Кроме того, в проекте «Дорога добра» заложена весомая составляющая – формирование культуры благотворительности у украинцев, которая во время войны проявляется в поддержке и помощи тем, кто оказался в беде и нуждается в этом больше всего.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Бизнеса

Обратиться по вопросам размещения рекламы