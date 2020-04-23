Доплати медикам, які працюють з хворими на COVID-19, встановлює місцева влада – МОЗ

Так, під час брифінгу Степанова запитали про те, що була інформація, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на COVID-19 та хворими, отримали доплату заробітної платні в період з 13 березня. Місто встановило доплату у розмірі 9 посадових окладів. Які саме лікарні столиці отримали фінансування і чи профінансуються такі надбавки лікаря з інших регіонів, він зазначив: "Це стосується місцевого самоврядування".

"Як в місті Києві, так і в будь-якому іншому місті країни, є така можливість, згідно з законодавством встановлювати відповідні доплати медикам, які працюють в лікарнях, які є комунальною власністю", - повідомив Степанов.

Також міністр сподівається, що таку ініціативу підтримають у інших регіонах країни.

"Якщо казати по конкретній ситуації щодо міста Києва, то ми ще бачили, в якій саме спосіб були встановлені відповідні доплати, але ми вдячні меру міста за таку ініціативу і розраховуємо, що вона буде підтримана в інших регіонах нашої країни", - додав він.

Раніше повідомлялося, що медичні працівники, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу в Україні, отримають надбавки до зарплати у розмірі 200%.

Нагадаємо, у Києві на надбавки для медиків, які працюють з коронавірусом, виділили з бюджету майже 10,8 млн грн. Медики вже отримали доплату за березень.