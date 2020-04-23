Доплати медикам, які працюють з хворими на COVID-19, встановлює місцева влада – МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 23 квітня. УНН. Доплати до заробітної плати медикам, які працюють з хворими на COVID-19, встановлює місцева влада, згідно з законодавством. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
Так, під час брифінгу Степанова запитали про те, що була інформація, що столичні лікарі, які працюють з пацієнтами з підозрою на COVID-19 та хворими, отримали доплату заробітної платні в період з 13 березня. Місто встановило доплату у розмірі 9 посадових окладів. Які саме лікарні столиці отримали фінансування і чи профінансуються такі надбавки лікаря з інших регіонів, він зазначив: "Це стосується місцевого самоврядування".
"Як в місті Києві, так і в будь-якому іншому місті країни, є така можливість, згідно з законодавством встановлювати відповідні доплати медикам, які працюють в лікарнях, які є комунальною власністю", - повідомив Степанов.
Також міністр сподівається, що таку ініціативу підтримають у інших регіонах країни.
"Якщо казати по конкретній ситуації щодо міста Києва, то ми ще бачили, в якій саме спосіб були встановлені відповідні доплати, але ми вдячні меру міста за таку ініціативу і розраховуємо, що вона буде підтримана в інших регіонах нашої країни", - додав він.
Раніше повідомлялося, що медичні працівники, які працюють над ліквідацією епідемії коронавірусу в Україні, отримають надбавки до зарплати у розмірі 200%.
Нагадаємо, у Києві на надбавки для медиків, які працюють з коронавірусом, виділили з бюджету майже 10,8 млн грн. Медики вже отримали доплату за березень.