Доплаты медикам, которые работают с больными COVID-19, устанавливает местная власть - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. Доплаты к заработной плате медикам, которые работают с больными COVID-19, устанавливают местные власти, согласно законодательству. Об этом во время брифинга сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
Так, во время брифинга Степанова спросили о том, что была информация, что столичные врачи, которые работают с пациентами с подозрением на COVID-19 и больными, получили доплату заработной платы в период с 13 марта. Город установил доплату в размере 9 должностных окладов. Какие больницы столицы получили финансирование и профинансируются ли такие надбавки врача из других регионов, он отметил: "Это касается местного самоуправления".
"Как в Киеве, так и в любом другом городе страны, есть такая возможность, согласно законодательству устанавливать соответствующие доплаты медикам, которые работают в больницах, которые являются коммунальной собственностью", - сообщил Степанов.
Также министр надеется, что такую инициативу поддержат в других регионах страны.
"Если говорить о конкретной ситуации относительно Киева, то мы еще видели, каким именно образом были установлены соответствующие доплаты, но мы благодарны мэру города за такую инициативу и рассчитываем, что она будет поддержана в других регионах нашей страны", - добавил он.
Ранее сообщалось, что медицинские работники, работающие над ликвидацией эпидемии коронавируса в Украине, получат надбавки к зарплате в размере 200%.
Напомним, в Киеве на надбавки для медиков, работающих с коронавирусом, выделили из бюджета почти 10,8 млн грн. Медики уже получили доплату за март.