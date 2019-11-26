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Допінг у РФ: МОК виступив за участь російських спортсменів на змаганнях

Допінг у РФ: МОК виступив за участь російських спортсменів на змаганнях

Київ • УНН

 • 11806 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив за надання чистим російським спортсменам можливості брати участь в змаганнях. Про це повідомляє пресслужба організації, передає УНН.

“Російська влада несе відповідальність за порушення цілісності даних московської лабораторії, — йдеться в заяві МОК. — У той же час в звіті WADA вказується, що спортивний рух, зокрема Олімпійський комітет Росії (ОКР), не брав участі в маніпуляціях. У цьому контексті МОК вітає можливість участі в змаганнях для російських спортсменів, яка надається Світовим антидопінговим агентством (WADA)”.

Як писав УНН, російські спортсмени виявилися під загрозою відсторонення від літньої Олімпіади та Євро-2020 — і знову через допінгові проблеми. Глава РУСАДА Юрій Ганус розповів російській редакції BBC про те, чому за минулі чотири роки допінгова криза тільки посилилася.

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