Допінг у РФ: МОК виступив за участь російських спортсменів на змаганнях
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міжнародний олімпійський комітет (МОК) виступив за надання чистим російським спортсменам можливості брати участь в змаганнях. Про це повідомляє пресслужба організації, передає УНН.
“Російська влада несе відповідальність за порушення цілісності даних московської лабораторії, — йдеться в заяві МОК. — У той же час в звіті WADA вказується, що спортивний рух, зокрема Олімпійський комітет Росії (ОКР), не брав участі в маніпуляціях. У цьому контексті МОК вітає можливість участі в змаганнях для російських спортсменів, яка надається Світовим антидопінговим агентством (WADA)”.
Як писав УНН, російські спортсмени виявилися під загрозою відсторонення від літньої Олімпіади та Євро-2020 — і знову через допінгові проблеми. Глава РУСАДА Юрій Ганус розповів російській редакції BBC про те, чому за минулі чотири роки допінгова криза тільки посилилася.