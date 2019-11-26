Допинг в РФ: МОК выступил за участие российских спортсменов на соревнованиях

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 21137 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 104860 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 82852 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 104615 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116850 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146874 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147616 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140279 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 184455 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 116688 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Допинг в РФ: МОК выступил за участие российских спортсменов на соревнованиях

Допинг в РФ: МОК выступил за участие российских спортсменов на соревнованиях

Киев  •  УНН

 • 11805 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. Международный олимпийский комитет (МОК) выступил за предоставление чистым российским спортсменам возможности участвовать в соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба организации, передает УНН.

“Российские власти несут ответственность за нарушение целостности данных московской лаборатории, — говорится в заявлении МОК. — В то же время в отчете WADA указывается, что спортивное движение, в частности Олимпийский комитет России (ОКР), не участвовал в манипуляциях. В этом контексте МОК приветствует возможность участия в соревнованиях для российских спортсменов, предоставляемую Всемирным антидопинговым агентством (WADA)”.

Как писал УНН, российские спортсмены оказались под угрозой отстранения от летней Олимпиады и Евро-2020 — и снова из-за допинга проблемы. Глава РУСАДА Юрий Ганусов рассказал российской редакции BBC о том, почему за прошедшие четыре года допинговая кризис только усилилась.

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