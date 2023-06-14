Донорство та тимбілдинг: МХП спільно з ДонорUA підписали меморандум про партнерство

$41.390.02
46.921.07
ukru
В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела
Ексклюзив
08:15 • 13495 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
06:46 • 43460 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

04:30 • 39033 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 44295 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 113141 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 179698 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 195829 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 144012 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 137800 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 87888 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
4м/с
32%
Популярнi новини

ISW: цілі росії в Україні несумісні з планом Трампа щодо миру

13 квітня, 23:34 • 30751 перегляди

У Житомирі чоловік зірвався зі скелі та впав з 30-метрової висоти

13 квітня, 23:51 • 34861 перегляди

Британія перехопила управління над сталеливарним заводом через зрив перемовин з Китаєм

14 квітня, 01:32 • 38664 перегляди

Українські зброярі створили новий гранатомет AGL-53: в чому його переваги

14 квітня, 02:20 • 30378 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25096 перегляди
Публікації

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

08:12 • 25124 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

06:46 • 43460 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 195829 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 248272 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 395457 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Кіт Келлогг

Еммануель Макрон

Актуальні місця

Суми

Україна

Сполучені Штати

Харків

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила сольно на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 146 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 278 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 19029 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 23933 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 39989 перегляди
Актуальне

9K720 Iskander

Літні Олімпійські ігри 2024

The Guardian

T-72

БМ-27 «Ураган»

Донорство та тимбілдинг: МХП спільно з ДонорUA підписали меморандум про партнерство

Київ • УНН

 • 1709798 перегляди

КИЇВ. 14 червня. УНН. Компанія МХП спільно з громадською організацією ДонорUA підписали угоду про партнерство. Про це повідомляє пресслужба МХП, передає УНН.

Донорство та тимбілдинг: МХП спільно з ДонорUA підписали меморандум про партнерство

Деталі

Донорський рух в компанії МХП був започаткований ще у 2020 році.

Цитата

"Протягом всього цього періоду працівники компанії здавали кров 1733 рази, що конвертується в 5199 врятованих життів", - уточнили в МХП.

Однак сьогодні компанія має на меті залучити ще більше донорів, та сприяти формуванню культури донорства серед колективу. Саме для цього МХП підписав меморандум про партнерство з громадською організацією ДонорUA.

Згідно з угодою, МХП використовуватиме платформу Donor for Teams, розроблену організацією, для автоматизації процесу залучення нових донорів крові та постійної й системної комунікації з ними.

"Корпоративна соціальна відповідальність МХП формується навколо спільного досвіду, цілей, цінностей та відчуття належності до чогось значущого. По всій компанії вже не перший рік організовуємо дні, коли наші працівники на роботі можуть здати кров.
Але щоб зробити цей процес більш системним, залучити до руху нових донорів, вести постійну комунікацію з ними - розпочинаємо співпрацю з ДонорUA та отримуємо надійного партнера із досвідом транспортування крові до прифронтових лікарень з метою своєчасного порятунку життя: як військових, так і мирного населення", - коментує директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП Павло Мороз.

Також в МХП розповіли про ключовий проект, який планується реалізувати у співпраці. Серед іншого планується зробити процес донації системним по всій компанії, та об'єднати співробітників навколо спільної ідеї порятунку життів як військових, так і цивільних.

Крім того, в межах партнерства, відбудеться лекція про те, як підготуватися до здавання крові та відновитися після, наскільки цей процес безпечний та які існують міфи про донорство крові.

"Донорство крові - це те, що зараз об'єднує тисячі українців. І підтвердженням цього є те, що вже майже 128 тисяч донорів, зареєстрованих на платформі ДонорUA. Водночас країні потрібно ще більше активних донорів, тож ми запрошуємо всіх охочих до донації", - коментує співзасновниця ДонорUA Ірина Славінська.

У МХП переконані, що забезпечення країни донорською кров'ю та її компонентами має велике значення для національної безпеки та обороноздатності, особливо в період війни.

"У такі часи виникають нові виклики, коли кров є життєво необхідною для порятунку поранених захисників та лікування цивільних пацієнтів. Тому громадяни України можуть долучитися до донорського тилу та сприяти формуванню надійного та якісного запасу крові в країні", - підкреслили в компанії.

Нагадаємо

За 2022 рік в рамках "Днів донора" працівники компанії МХП та благодійного фонду "МХП-Громаді" здійснили 635 донацій крові у 19 медичних центрах. Зібрана кров допомогла врятувати 1905 життів.

Довідка

ДонорUA – єдина професійна система рекрутингу та навігації донорів крові. Підтримує роботу 22 центрів крові, співпрацює з Міністерством охорони здоровʼя, СДК "Український центр трансплант-координації", ВООЗ, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Global Blood Fund.

МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба").

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоНовини Бізнесу
Brent
$65.24
Bitcoin
$84,760.00
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.86
Золото
$3,242.76
Ethereum
$1,639.31