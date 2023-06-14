Донорство та тимбілдинг: МХП спільно з ДонорUA підписали меморандум про партнерство

Деталі

Донорський рух в компанії МХП був започаткований ще у 2020 році.

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"Протягом всього цього періоду працівники компанії здавали кров 1733 рази, що конвертується в 5199 врятованих життів", - уточнили в МХП.

Однак сьогодні компанія має на меті залучити ще більше донорів, та сприяти формуванню культури донорства серед колективу. Саме для цього МХП підписав меморандум про партнерство з громадською організацією ДонорUA.

Згідно з угодою, МХП використовуватиме платформу Donor for Teams, розроблену організацією, для автоматизації процесу залучення нових донорів крові та постійної й системної комунікації з ними.

"Корпоративна соціальна відповідальність МХП формується навколо спільного досвіду, цілей, цінностей та відчуття належності до чогось значущого. По всій компанії вже не перший рік організовуємо дні, коли наші працівники на роботі можуть здати кров.

Але щоб зробити цей процес більш системним, залучити до руху нових донорів, вести постійну комунікацію з ними - розпочинаємо співпрацю з ДонорUA та отримуємо надійного партнера із досвідом транспортування крові до прифронтових лікарень з метою своєчасного порятунку життя: як військових, так і мирного населення", - коментує директор Департаменту корпоративної соціальної відповідальності компанії МХП Павло Мороз.

Також в МХП розповіли про ключовий проект, який планується реалізувати у співпраці. Серед іншого планується зробити процес донації системним по всій компанії, та об'єднати співробітників навколо спільної ідеї порятунку життів як військових, так і цивільних.

Крім того, в межах партнерства, відбудеться лекція про те, як підготуватися до здавання крові та відновитися після, наскільки цей процес безпечний та які існують міфи про донорство крові.

"Донорство крові - це те, що зараз об'єднує тисячі українців. І підтвердженням цього є те, що вже майже 128 тисяч донорів, зареєстрованих на платформі ДонорUA. Водночас країні потрібно ще більше активних донорів, тож ми запрошуємо всіх охочих до донації", - коментує співзасновниця ДонорUA Ірина Славінська.

У МХП переконані, що забезпечення країни донорською кров'ю та її компонентами має велике значення для національної безпеки та обороноздатності, особливо в період війни.

"У такі часи виникають нові виклики, коли кров є життєво необхідною для порятунку поранених захисників та лікування цивільних пацієнтів. Тому громадяни України можуть долучитися до донорського тилу та сприяти формуванню надійного та якісного запасу крові в країні", - підкреслили в компанії.

Нагадаємо

За 2022 рік в рамках "Днів донора" працівники компанії МХП та благодійного фонду "МХП-Громаді" здійснили 635 донацій крові у 19 медичних центрах. Зібрана кров допомогла врятувати 1905 життів.

Довідка

ДонорUA – єдина професійна система рекрутингу та навігації донорів крові. Підтримує роботу 22 центрів крові, співпрацює з Міністерством охорони здоровʼя, СДК "Український центр трансплант-координації", ВООЗ, Міжнародним комітетом Червоного Хреста та Global Blood Fund.

МХП – міжнародна компанія, що працює у галузях харчової, аграрної та технологічної промисловості з найбільшою часткою ринку готових до приготування та готових до вживання продуктів і високою впізнаваністю бренду своїх продуктів ("Наша Ряба").