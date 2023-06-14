Донорство и тимбилдинг: МХП совместно с ДонорUA подписали меморандум о партнерстве

Детали

Донорское движение в компании МХП было основано еще в 2020 году.

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"В течение всего этого периода работники компании сдавали кровь 1733 раза, что конвертируется в 5199 спасенных жизней", - уточнили в МХП.

Однако сегодня компания имеет целью привлечь еще больше доноров, и способствовать формированию культуры донорства среди коллектива. Именно для этого МХП подписал меморандум о партнерстве с общественной организацией ДонорUA.

Согласно договору, МХП будет использовать платформу Donor for Teams, разработанную организацией, для автоматизации процесса привлечения новых доноров крови и постоянной и системной коммуникации с ними.

"Корпоративная социальная ответственность МХП формируется вокруг общего опыта, целей, ценностей и ощущения принадлежности к чему-то значимому. По всей компании уже не первый год организуем дни, когда наши работники на работе могут сдать кровь. Но чтобы сделать этот процесс более системным, привлечь к движению новых доноров, вести постоянную коммуникацию с ними - начинаем сотрудничество с ДонорUA и получаем надежного партнера с опытом транспортировки крови в прифронтовые больницы с целью своевременного спасения жизни: как военных, так и мирного населения", - комментирует директор Департамента корпоративной социальной ответственности компании МХП Павел Мороз.

Также в МХП рассказали о ключевом проекте, который планируется реализовать в сотрудничестве. Среди прочего планируется сделать процесс донации системным по всей компании, и объединить сотрудников вокруг общей идеи спасения жизней как военных, так и гражданских.

Кроме того, в рамках партнерства, состоится лекция о том, как подготовиться к сдаче крови и восстановиться после, насколько этот процесс безопасен и какие существуют мифы о донорстве крови.

"Донорство крови - это то, что сейчас объединяет тысячи украинцев. И подтверждением этого является то, что уже почти 128 тысяч доноров, зарегистрированных на платформе ДонорUA. В то же время стране нужно еще больше активных доноров, поэтому мы приглашаем всех желающих к донации", - комментирует соучредитель ДонорUA Ирина Славинская.

В МХП убеждены, что обеспечение страны донорской кровью и ее компонентами имеет большое значение для национальной безопасности и обороноспособности, особенно в период войны.

"В такие времена возникают новые вызовы, когда кровь жизненно необходима для спасения раненых защитников и лечения гражданских пациентов. Поэтому граждане Украины могут присоединиться к донорскому тылу и способствовать формированию надежного и качественного запаса крови в стране", - подчеркнули в компании.

Напомним

За 2022 год в рамках "Дней донора" работники компании МХП и благотворительного фонда "МХП-Общине" осуществили 635 донаций крови в 19 медицинских центрах. Собранная кровь помогла спасти 1905 жизней.

Справка

ДонорUA – единая профессиональная система рекрутинга и навигации доноров крови. Поддерживает работу 22 центров крови, сотрудничает с Министерством здравоохранения, СДК "Украинский центр трансплант-координации", ВОЗ, Международным комитетом Красного Креста и Global Blood Fund.

МХП – международная компания, работающая в отраслях пищевой, аграрной и технологической промышленности с наибольшей долей рынка готовых к приготовлению и готовых к употреблению продуктов, а также высокой узнаваемостью бренда своих продуктов ("Наша Ряба").