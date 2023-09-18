Донеччина: окупанти обстріляли Авдіївку та околиці Торецька, загинули двоє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 18 вересня. УНН. російська армія обстріляла Донеччину, під удар потрапила Авдіївка та околиці Торецька. Внаслідок чого загинули двоє мирних жителів, ще один отримав поранення, повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає УНН.
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Зазначається, що о 7:30 ранку російські війська обстріляли смт Північне міста Торецька. Внаслідок обстрілу загинув чоловік, який їхав на велосипеді. Ще один місцевий житель отримав осколкове поранення грудної клітини.
Потім об 11:45 російські військові завдали авіаракетного удару по місту Авдіївка. Там ворожий снаряд влучив у приватний сектор, внаслідок цього на подвір'ї домоволодіння загинула жінка.
Крім того, внаслідок обстрілів у населених пунктах зруйновано приватні будинки та пошкоджено автомобіль.
Нагадаємо
Раніше повідомлялось, що російські війська протягом доби завдали 10 ударів по цивільному населенню Донеччини. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, четверо поранені.