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Донецкая область: оккупанты обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка, погибли два человека

Киев • УНН

 • 114281 просмотра

КИЕВ. 18 сентября. УНН. российская армия обстреляла Донецкую область, под удар попала Авдеевка и окрестности Торецка. В результате чего погибли двое мирных жителей, еще один получил ранения, сообщает Офис Генерального прокурора, передает УНН

Детали

Отмечается, что в 7:30 утра российские войска обстреляли пгт Северное города Торецка. В результате обстрела погиб мужчина, который ехал на велосипеде. Еще один местный житель получил осколочное ранение грудной клетки.

Затем в 11:45 российские военные нанесли авиаракетный удар по городу Авдеевка. Там вражеский снаряд попал в частный сектор, в результате чего во дворе домовладения погибла женщина.

Кроме того, в результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.

Напомним

Ранее сообщалось, что российские войска в течение суток нанесли 10 ударов по гражданскому населению Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, четверо ранены. 

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