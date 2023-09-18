Донецкая область: оккупанты обстреляли Авдеевку и окрестности Торецка, погибли два человека

Детали

Отмечается, что в 7:30 утра российские войска обстреляли пгт Северное города Торецка. В результате обстрела погиб мужчина, который ехал на велосипеде. Еще один местный житель получил осколочное ранение грудной клетки.

Затем в 11:45 российские военные нанесли авиаракетный удар по городу Авдеевка. Там вражеский снаряд попал в частный сектор, в результате чего во дворе домовладения погибла женщина.

Кроме того, в результате обстрелов в населенных пунктах разрушены частные дома и поврежден автомобиль.

Напомним

Ранее сообщалось, что российские войска в течение суток нанесли 10 ударов по гражданскому населению Донецкой области. В результате обстрелов один человек погиб, четверо ранены.