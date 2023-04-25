Дональд Трамп постане перед судом за звинуваченням у зґвалтуванні

Деталі

Федеральний суд Манхеттена розглядає справу колишнього оглядача журналу Elle, яка також звинувачує Трампа у дифамації.

Керрол вимагає відшкодування невказаної шкоди за "значний біль і страждання, тривалий психологічний збиток та вторгнення у приватне життя".

Керролл розповіла, що її зустріч із Трампом у магазині Bergdorf Goodman відбулася наприкінці 1995 або на початку 1996 року. За її словами Трамп попросив допомоги в покупці подарунка для іншої жінки. Потім Трамп провів її в роздягальню, де зачинив двері і притиснув її до стіни. Вона сказала, що вирвалася за дві-три хвилини.

Адвокати Трампа можуть спробувати підірвати довіру до Керролл, зазначивши, що вона не викликала поліцію, зберігала публічну мовчанку понад два десятки років і не може згадати дату або навіть місяць передбачуваного нападу.

Очікується також, що присяжні прослухають сумнозвісний запис 2005 року "Доступ до Голлівуду", на якому Трамп робив вульгарні коментарі про жінок.

76-річний Трамп заперечує зґвалтування 79-річної Керролл.

Трамп неодноразово нападав на Керрол і в особистому плані, одного разу назвавши її "психічно хворою", оскільки вона вперше публічно звинуватила його у зґвалтуванні у червні 2019 року.

Він назвав її заяву "містифікацією" та "повною аферою" у повідомленні від жовтня 2022 року на своїй платформі Truth Social. Трамп також сказав, що вона вигадала зустріч, щоб прорекламувати свої мемуари, і заявив, що вона "не в моєму смаку".

Очікується, що суд триватиме один-два тижні.

Доповнення

Це частина багатьох судових позовів і розслідувань, з якими зіткнувся Трамп.

Інші юридичні питання, з якими стикається Трамп, включають кримінальні звинувачення окружного прокурора Манхеттена Елвіна Бреґґа у зв'язку з виплатою грошей за мовчання порнозірці. Трамп не визнав себе винним за цими звинуваченнями 4 квітня.

Колишньому президенту також висунуто звинувачення у цивільному шахрайстві з боку генерального прокурора Нью-Йорка Летиції Джеймс.

Трампу також загрожує кримінальне розслідування втручання у президентські перегони у Грузії у 2020 році та секретних урядових документів, виявлених у його резиденції у Мар-а-Лаго, а також розслідування його ролі у нападі на Капітолій США 6 січня 2021 року.

У всіх цих випадках Трамп заперечував правопорушення.