Дональд Трамп предстанет перед судом по обвинению в изнасиловании

Детали

Федеральный суд Манхэттена рассматривает дело бывшего обозревателя журнала Elle, которая также обвиняет Трампа в диффамации.

Кэррол требует возмещения неуказанного ущерба за "значительную боль и страдания, длительный психологический ущерб и вторжение в частную жизнь".

Кэрролл рассказала, что ее встреча с Трампом в магазине Bergdorf Goodman состоялась в конце 1995 или в начале 1996 года. По ее словам Трамп попросил помощи в покупке подарка для другой женщины. Затем Трамп провел ее в раздевалку, где закрыл дверь и прижал ее к стене. Она сказала, что вырвалась за две-три минуты.

Адвокаты Трампа могут попытаться подорвать доверие к Кэрролл, отметив, что она не вызывала полицию, хранила публичное молчание более двух десятков лет и не может вспомнить дату или даже месяц предполагаемого нападения.

Ожидается также, что присяжные прослушают печально известную запись 2005 года "Доступ в Голливуд", на которой Трамп делал пошлые комментарии о женщинах.

76-летний Трамп отрицает изнасилование 79-летней Кэрролл.

Трамп неоднократно нападал на Кэрролл и в личном плане, однажды назвав ее "психически больной", поскольку она впервые публично обвинила его в изнасиловании в июне 2019 года.

Он назвал ее заявление "мистификацией" и "полной аферой" в сообщении от октября 2022 года на своей платформе Truth Social. Трамп также сказал, что она выдумала встречу, чтобы прорекламировать свои мемуары, и заявил, что она "не в моем вкусе".

Ожидается, что суд продлится одну-две недели.

Дополнение

Это часть многих судебных исков и расследований, с которыми столкнулся Трамп.

Другие юридические вопросы, с которыми сталкивается Трамп, включают уголовные обвинения окружного прокурора Манхэттена Элвина Брэгга в связи с выплатой денег за молчание порнозвезде. Трамп не признал себя виновным по этим обвинениям 4 апреля.

Бывшему президенту также выдвинуто обвинение в гражданском мошенничестве со стороны генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс.

Трампу также грозит уголовное расследование вмешательства в президентскую гонку в Грузии в 2020 году и секретных правительственных документов, обнаруженных в его резиденции в Мар-а-Лаго, а также расследование его роли в нападении на Капитолий США 6 января 2021 года.

Во всех этих случаях Трамп отрицал правонарушения.