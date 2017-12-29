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Долар виросте до 32 гривень наприкінці 2018 року - економіст

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 січня. УНН. Наприкінці року курс долара в Україні виросте до 31-32 грн за долар. Про це в коментарі УНН повідомив економічний експерт Віктор Скаршевський.

Долар виросте до 32 гривень наприкінці 2018 року - економіст

“В кінці 2018 року долар може піднятися до 31-32 гривень за долар”, — зазначив він.

За його словами, це буде обумовлено значним зростанням імпорту, і як наслідок дефіцитом валюти на ринку.

“Імпорт зростатиме випереджальними темпами. За даними НБУ, в 2016 році за 10 місяців сальдо торгового балансу було −5 млрд доларів, а в 2017 році складе −7 млрд. І ця тенденція продовжиться в 2018 році, тому що навіть з невеликим зростання доходів громадян збільшується попит на споживчі товари, 50-80% яких імпортні. Тобто сальдо буде збільшуватися. А це означає, що за умови дефіциту валюти, попит на неї зростатиме. Таким чином девальваційний тиск на гривню у 2018 році буде набагато вище, ніж в 2017-му”, - пояснив Скаршевський.

Як уточнив економіст, до бюджету на 2018 року закладена 10%-ва девальвація гривні. Середньорічний курс складе 29,3 грн за долар, а до кінця року — 30,1 грн за долар.

“Це прогноз Уряду при нормальній зовнішньоекономічній кон’юнктурі, яка в наступному році погіршиться. Якщо подивитися на параметри Держбюджету, то, щоб виконати його в повному обсязі інфляція повинна скласти 12,4%, а не 9% як вони прогнозують. Тим більше, що Нацбанк нещодавно підвищив облікову ставку з 13,5 до 14,5%, обмовившись при цьому, що вона може бути ще раз переглянута в сторону збільшення. Це є показником очікуваної інфляції на найближчі 12 місяців. Тобто, піднявши цю ставку, НБУ сказав, що він очікує найближчим часом річну інфляцію в 14%”, — резюмував експерт.

Нагадаємо, за словами Гройсмана, об’єктивних підстав для коливання курсу гривні в 2018 році немає.

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